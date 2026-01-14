Eastman Chemical Company Aktie

Eastman Chemical Company für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 889082 / ISIN: US2774321002

14.01.2026 06:21:33

Erste Schätzungen: Eastman Chemical Company präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Eastman Chemical Company wird voraussichtlich am 29.01.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 16 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 0,720 USD je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Eastman Chemical Company 2,82 USD je Aktie erwirtschaftet.

12 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzabschwächung um 9,95 Prozent auf 2,02 Milliarden USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 2,24 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Auf das gesamte abgelaufene Fiskaljahr blickend, rechnen 16 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 5,37 USD je Aktie. Im Fiskalvorjahr war hier ein Gewinn von 7,67 USD je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 14 Analysten durchschnittlich auf 8,79 Milliarden USD, gegenüber 9,37 Milliarden USD im entsprechenden Zeitraum zuvor.

Redaktion finanzen.at

Aktien in diesem Artikel

Eastman Chemical Company 59,32 -0,10% Eastman Chemical Company

