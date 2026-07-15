Erste Schätzungen: Eastman Chemical Company stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Eastman Chemical Company wird voraussichtlich am 30.07.2026 die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal präsentieren.

15 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,82 USD. Im Vorjahresquartal waren 1,20 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite soll Eastman Chemical Company 11 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 2,40 Milliarden USD verbucht haben. Das würde einer Umsatzsteigerung von 4,87 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Eastman Chemical Company 2,29 Milliarden USD umsetzen können.

15 Analysten geben in Bezug auf das laufende Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 6,30 USD je Aktie aus. Im Vorjahr waren 4,10 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 13 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt von 9,14 Milliarden USD, gegenüber 8,76 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at