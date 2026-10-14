Erste Schätzungen: Eastman Chemical Company vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

Eastman Chemical Company äußert sich voraussichtlich am 29.10.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.

Die Schätzungen von 16 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 1,94 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte Eastman Chemical Company ein EPS von 0,400 USD je Aktie vermeldet.

Das vergangene Quartal soll Eastman Chemical Company im Schnitt mit einem Umsatz von insgesamt 2,41 Milliarden USD abgeschlossen haben – das erwarten 12 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2,21 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren, um 9,27 Prozent gesteigert.

Die Erwartungen von 17 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 6,34 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 4,10 USD je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 14 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 9,27 Milliarden USD, gegenüber 8,76 Milliarden USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at