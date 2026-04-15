Erste Schätzungen: Eastman Chemical Company zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Eastman Chemical Company äußert sich voraussichtlich am 30.04.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 abgelaufenen Quartals.

Im Durchschnitt erwarten 15 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 1,11 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 1,57 USD je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite erwarten 11 Analysten ein Minus von 4,87 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 2,17 Milliarden USD. Im Vorjahreszeitraum waren noch 2,29 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

In Bezug auf das laufende Fiskaljahr haben 15 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 5,98 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier 4,10 USD je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 13 Analysten im Schnitt von insgesamt 8,95 Milliarden USD aus im Gegensatz zu 8,76 Milliarden USD Jahresumsatz im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at