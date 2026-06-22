Eastnine AB Registered Shs Aktie
WKN DE: A40D5F / ISIN: SE0022050183
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22.06.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Eastnine Registered gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
Eastnine Registered stellt voraussichtlich am 07.07.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.
Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 1 Analyst für das vergangene Quartal auf 0,090 EUR je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Eastnine Registered 0,660 SEK je Aktie erwirtschaftet.
Die durchschnittliche Umsatzprognose von 2 Analysten für das vergangene Quartal liegt bei 15,2 Millionen EUR, während im Vorjahresquartal ein Umsatz von 166,1 Millionen SEK erzielt wurde.
Für das Fiskaljahr prognostizieren 2 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 0,372 EUR, gegenüber 4,76 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 2 Analysten durchschnittlich auf 61,2 Millionen EUR geschätzt, nachdem im Vorjahr 683,2 Millionen SEK erwirtschaftet wurden.
Redaktion finanzen.at
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