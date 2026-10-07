Eastnine AB Registered Shs Aktie
WKN DE: A40D5F / ISIN: SE0022050183
|
07.10.2026 06:21:33
Erste Schätzungen: Eastnine Registered öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal
Eastnine Registered stellt voraussichtlich am 22.10.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.
1 Analyst schätzt, dass Eastnine Registered für das jüngste Quartal einen Gewinn je Aktie von 0,080 EUR vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 1,11 SEK je Aktie erwirtschaftet.
Für das abgelaufene Quartal prognostizieren 2 Analysten im Schnitt einen Umsatz von 15,1 Millionen EUR für Eastnine Registered, nachdem im Vorjahresquartal ein Umsatz von 172,7 Millionen SEK erzielt wurde.
2 Analysten geben in Bezug auf das laufende Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,300 EUR je Aktie aus. Im Vorjahr waren 4,76 SEK je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 2 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt von 63,5 Millionen EUR, gegenüber 683,2 Millionen SEK im Vorjahreszeitraum, aus.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Eastnine AB Registered Shs
|
06:21
|Erste Schätzungen: Eastnine Registered öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
06.07.26
|Ausblick: Eastnine Registered veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal (finanzen.net)
|
22.06.26
|Erste Schätzungen: Eastnine Registered gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt (finanzen.net)
Analysen zu Eastnine AB Registered Shs
Aktien in diesem Artikel
|Eastnine AB Registered Shs
|3,73
|0,00%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX tiefrot -- DAX rutscht ab -- Wall Street schwächer erwartet -- Asiens Börsen letztlich im Minus
Am heimischen Aktienmarkt geht es am Mittwoch klar nach unten. Die Erholung am deutschen Aktienmarkt gerät derweil ins Stocken. Die US-Börsen dürften nachgeben. An den Börsen in Asien wurden zur Wochenmitte Abschläge verzeichnet.