Eastnine AB Registered Shs Aktie

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WKN DE: A40D5F / ISIN: SE0022050183

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07.10.2026 06:21:33

Erste Schätzungen: Eastnine Registered öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Eastnine Registered stellt voraussichtlich am 22.10.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.

1 Analyst schätzt, dass Eastnine Registered für das jüngste Quartal einen Gewinn je Aktie von 0,080 EUR vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 1,11 SEK je Aktie erwirtschaftet.

Für das abgelaufene Quartal prognostizieren 2 Analysten im Schnitt einen Umsatz von 15,1 Millionen EUR für Eastnine Registered, nachdem im Vorjahresquartal ein Umsatz von 172,7 Millionen SEK erzielt wurde.

2 Analysten geben in Bezug auf das laufende Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,300 EUR je Aktie aus. Im Vorjahr waren 4,76 SEK je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 2 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt von 63,5 Millionen EUR, gegenüber 683,2 Millionen SEK im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at

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