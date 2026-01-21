Eastnine AB Registered Shs Aktie

Eastnine AB Registered Shs

WKN DE: A40D5F / ISIN: SE0022050183

21.01.2026 06:21:33

Erste Schätzungen: Eastnine Registered verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Eastnine Registered wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende voraussichtlich am 05.02.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 31.12.2025 abgelaufen ist.

Die Schätzung von 1 Analyst beläuft sich auf 0,080 EUR je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte Eastnine Registered ein EPS von 0,000 SEK je Aktie vermeldet.

Für das abgelaufene Quartal prognostizieren 2 Analysten im Schnitt einen Umsatz von 15,8 Millionen EUR für Eastnine Registered, nachdem im Vorjahresquartal ein Umsatz von 142,7 Millionen SEK erzielt wurde.

In Bezug auf das abgelaufene Fiskaljahr haben 2 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 0,401 EUR je Aktie. Ein Fiskaljahr zuvor waren hier 0,800 SEK je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 2 Analysten im Schnitt von insgesamt 61,9 Millionen EUR aus, im Gegensatz zu 474,9 Millionen SEK im entsprechend vorigen Fiskaljahr.

Redaktion finanzen.at

