Eastnine AB Registered Shs Aktie
WKN DE: A40D5F / ISIN: SE0022050183
|
21.01.2026 06:21:33
Erste Schätzungen: Eastnine Registered verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
Eastnine Registered wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende voraussichtlich am 05.02.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 31.12.2025 abgelaufen ist.
Die Schätzung von 1 Analyst beläuft sich auf 0,080 EUR je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte Eastnine Registered ein EPS von 0,000 SEK je Aktie vermeldet.
Für das abgelaufene Quartal prognostizieren 2 Analysten im Schnitt einen Umsatz von 15,8 Millionen EUR für Eastnine Registered, nachdem im Vorjahresquartal ein Umsatz von 142,7 Millionen SEK erzielt wurde.
In Bezug auf das abgelaufene Fiskaljahr haben 2 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 0,401 EUR je Aktie. Ein Fiskaljahr zuvor waren hier 0,800 SEK je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 2 Analysten im Schnitt von insgesamt 61,9 Millionen EUR aus, im Gegensatz zu 474,9 Millionen SEK im entsprechend vorigen Fiskaljahr.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Eastnine AB Registered Shs
|
21.01.26
|Erste Schätzungen: Eastnine Registered verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)