Eastroc Beverage Aktie
WKN DE: A3C9KT / ISIN: CNE100005576
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16.07.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Eastroc Beverage (Group) A legt Quartalsergebnis vor
Eastroc Beverage (Group) A wird voraussichtlich am 31.07.2026 die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal präsentieren.
3 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 2,30 CNY je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 2,06 CNY je Aktie erzielt worden.
Beim Umsatz gehen 2 Analysten von einem Zuwachs von 17,98 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal aus. Hier liegen die Prognosen bei durchschnittlich 6,95 Milliarden CNY gegenüber 5,89 Milliarden CNY im Vorjahrszeitraum.
Für das Fiskaljahr rechnen 27 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 7,62 CNY, gegenüber 6,53 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 27 Analysten durchschnittlich auf 25,31 Milliarden CNY geschätzt, nachdem im Vorjahr 20,71 Milliarden CNY generiert wurden.
Redaktion finanzen.at
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