Eastroc Beverage Aktie
WKN DE: A3C9KT / ISIN: CNE100005576
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03.04.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Eastroc Beverage (Group) A präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
Eastroc Beverage (Group) A wird voraussichtlich am 18.04.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.
2 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 2,28 CNY je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 1,88 CNY je Aktie erzielt worden.
2 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz eine Steigerung von 25,02 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 4,85 Milliarden CNY. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 6,06 Milliarden CNY aus.
Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 23 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 10,08 CNY je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Gewinn von 8,49 CNY je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 23 Analysten durchschnittlich auf 25,88 Milliarden CNY, gegenüber 20,71 Milliarden CNY im Vorjahr.
Redaktion finanzen.at
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