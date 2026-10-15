Eastroc Beverage Aktie
WKN DE: A3C9KT / ISIN: CNE100005576
|
15.10.2026 06:21:35
Erste Schätzungen: Eastroc Beverage (Group) A stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
Eastroc Beverage (Group) A wird voraussichtlich am 30.10.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 30.09.2026 abgelaufen ist.
Die Prognosen von 3 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 2,20 CNY je Aktie gegenüber 2,05 CNY je Aktie im Vorjahresquartal.
In Sachen Umsatz gehen 2 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 6,81 Milliarden CNY aus – eine Steigerung von 11,58 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Eastroc Beverage (Group) A einen Umsatz von 6,11 Milliarden CNY eingefahren.
Für das Fiskaljahr prognostizieren 27 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 6,96 CNY, gegenüber 6,53 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 27 Analysten durchschnittlich auf 24,06 Milliarden CNY geschätzt, nachdem im Vorjahr 20,71 Milliarden CNY erwirtschaftet wurden.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Eastroc Beverage (Group) Co., Ltd. Registered Shs -A-
|
15.10.26
|Erste Schätzungen: Eastroc Beverage (Group) A stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor (finanzen.net)
|
29.07.26
|Ausblick: Eastroc Beverage (Group) A vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal (finanzen.net)
|
16.07.26
|Erste Schätzungen: Eastroc Beverage (Group) A legt Quartalsergebnis vor (finanzen.net)
|
17.04.26
|Ausblick: Eastroc Beverage (Group) A stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor (finanzen.net)
Analysen zu Eastroc Beverage (Group) Co., Ltd. Registered Shs -A-
Aktien in diesem Artikel
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerZinssorgen belasten: ATX schließt deutlich schwächer -- DAX schlussendlich fester -- US-Börsen mit Gewinnen -- Asiens Börsen letztlich tiefrot
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich klar im Minus, während der deutsche Leitindex moderat aufwärts tendierte. Die US-Börsen legten im Donnerstagshandel zu. An den Märkten in Asien ging es am Donnerstag tief abwärts.