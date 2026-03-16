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Eastroc Beverage Aktie

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WKN DE: A3C9KT / ISIN: CNE100005576

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16.03.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Eastroc Beverage (Group) A veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

Eastroc Beverage (Group) A präsentiert voraussichtlich am 31.03.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel.

3 Analysten schätzen im Schnitt, dass Eastroc Beverage (Group) A im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,43 CNY je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 1,19 CNY je Aktie gewesen.

Auf der Umsatzseite prognostizieren 3 Analysten ein Plus von 25,91 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 4,13 Milliarden CNY. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 3,28 Milliarden CNY umgesetzt.

Beim Ausblick auf das jüngst abgelaufene Fiskaljahr gehen 29 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 8,61 CNY aus. Im entsprechenden Zeitraum des vorigen Fiskaljahres waren 6,40 CNY je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 30 Analysten im Durchschnitt 20,95 Milliarden CNY, nachdem im entsprechend vorigen Fiskaljahr 15,73 Milliarden CNY in den Büchern gestanden hatten.

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