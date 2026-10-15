Erste Schätzungen: Eastroc Beverage (Group) gewährt Anlegern Blick in die Bücher

Eastroc Beverage (Group) stellt voraussichtlich am 30.10.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 3 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 2,57 HKD je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Eastroc Beverage (Group) 2,24 HKD je Aktie erwirtschaftet.

Auf der Umsatzseite soll Eastroc Beverage (Group) 2 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 7,95 Milliarden HKD verbucht haben. Das würde einer Umsatzsteigerung von 19,18 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Eastroc Beverage (Group) 6,67 Milliarden HKD umsetzen können.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr gehen 27 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 8,10 HKD aus, während im Vorjahreszeitraum 7,08 HKD vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 27 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 27,99 Milliarden HKD in den Büchern stehen werden, gegenüber 22,46 Milliarden HKD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at