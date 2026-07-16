Eaton Corporation Aktie
WKN DE: A1J88N / ISIN: IE00B8KQN827
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16.07.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Eaton veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal
Eaton wird sich voraussichtlich am 31.07.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 beendeten Quartals äußern.
Im Durchschnitt erwarten 21 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 3,07 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 2,51 USD je Aktie vermeldet.
17 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Steigerung von 16,04 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 7,03 Milliarden USD. Dementsprechend gehen die Experten bei Eaton für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 8,16 Milliarden USD aus.
Für das laufende Fiskaljahr erwarten 23 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 13,35 USD, wohingegen im Vorjahr noch 10,45 USD vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 23 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 32,14 Milliarden USD erwirtschaftet werden sollen, während es ein Jahr zuvor noch 27,45 Milliarden USD waren.
Redaktion finanzen.at
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