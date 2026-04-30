Erste Schätzungen: Ebara gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Ebara präsentiert voraussichtlich am 15.05.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 2 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 44,43 JPY je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Ebara 34,18 JPY je Aktie erwirtschaftet.

Im abgelaufenen Quartal soll Ebara nach den Prognosen von 6 Analysten 237,16 Milliarden JPY umgesetzt haben. Das entspricht einer Steigerung um 11,53 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 212,65 Milliarden JPY umgesetzt worden.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr belaufen sich die Schätzungen von 11 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 202,82 JPY, gegenüber 166,31 JPY je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostizieren 11 Analysten im Durchschnitt 1.036,21 Milliarden JPY, nachdem im Vorjahr 958,29 Milliarden JPY generiert worden waren.

Redaktion finanzen.at