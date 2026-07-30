Ebara Aktie
WKN: 858656 / ISIN: JP3166000004
|
30.07.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Ebara informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse
Ebara stellt voraussichtlich am 14.08.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal vor.
Die Prognosen von 2 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 51,79 JPY je Aktie gegenüber 33,66 JPY je Aktie im Vorjahresquartal.
5 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Steigerung von 2,33 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 236,12 Milliarden JPY. Dementsprechend gehen die Experten bei Ebara für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 241,61 Milliarden JPY aus.
Für das Fiskaljahr rechnen 10 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 230,39 JPY im Vergleich zu 166,31 JPY im Vorjahr. Den Umsatz sehen 10 Analysten durchschnittlich bei 1.051,41 Milliarden JPY, gegenüber 958,29 Milliarden JPY im vorigen Jahr.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Ebara Corp.
|
06:21
|Erste Schätzungen: Ebara informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse (finanzen.net)
|
14.05.26
|Ausblick: Ebara stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor (finanzen.net)
|
30.04.26
|Erste Schätzungen: Ebara gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt (finanzen.net)
|
12.02.26
|Ausblick: Ebara stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)