Erste Schätzungen: Ebara informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

Ebara stellt voraussichtlich am 14.08.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Die Prognosen von 2 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 51,79 JPY je Aktie gegenüber 33,66 JPY je Aktie im Vorjahresquartal.

5 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Steigerung von 2,33 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 236,12 Milliarden JPY. Dementsprechend gehen die Experten bei Ebara für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 241,61 Milliarden JPY aus.

Für das Fiskaljahr rechnen 10 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 230,39 JPY im Vergleich zu 166,31 JPY im Vorjahr. Den Umsatz sehen 10 Analysten durchschnittlich bei 1.051,41 Milliarden JPY, gegenüber 958,29 Milliarden JPY im vorigen Jahr.

Redaktion finanzen.at