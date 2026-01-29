Erste Schätzungen: Ebara stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Ebara wird voraussichtlich am 13.02.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.

Die Schätzungen von 2 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich 72,71 JPY aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 10,59 Prozent erhöht. Damals waren 65,75 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

5 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Steigerung von 2,13 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 262,34 Milliarden JPY. Dementsprechend gehen die Experten bei Ebara für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 267,92 Milliarden JPY aus.

Die Erwartungen von 11 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 167,46 JPY je Aktie. Ein Fiskaljahr zuvor waren 154,62 JPY je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 12 Analysten im Schnitt für das aktuell beendete Fiskaljahr mit insgesamt 933,83 Milliarden JPY, gegenüber 866,67 Milliarden JPY im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres.

Redaktion finanzen.at