Erste Schätzungen: Ebara zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Ebara stellt voraussichtlich am 13.02.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.

Die Schätzungen von 2 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 0,231 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte Ebara ein EPS von 0,220 USD je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite erwarten 5 Analysten ein Minus von 0,90 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 1,71 Milliarden USD. Im Vorjahreszeitraum waren noch 1,72 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Mit Blick auf das abgelaufene Fiskaljahr wird von 10 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 0,531 USD prognostiziert. Ein Fiskaljahr zuvor waren es 0,510 USD je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 11 Analysten im Schnitt, dass im jüngst beendeten Fiskaljahr insgesamt 5,97 Milliarden USD umgesetzt werden sollen, gegenüber 5,72 Milliarden USD im Zeitraum des vorigen Fiskaljahres.

Redaktion finanzen.at