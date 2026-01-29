Ebara Aktie

29.01.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Ebara zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Ebara stellt voraussichtlich am 13.02.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.

Die Schätzungen von 2 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 0,231 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte Ebara ein EPS von 0,220 USD je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite erwarten 5 Analysten ein Minus von 0,90 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 1,71 Milliarden USD. Im Vorjahreszeitraum waren noch 1,72 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Mit Blick auf das abgelaufene Fiskaljahr wird von 10 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 0,531 USD prognostiziert. Ein Fiskaljahr zuvor waren es 0,510 USD je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 11 Analysten im Schnitt, dass im jüngst beendeten Fiskaljahr insgesamt 5,97 Milliarden USD umgesetzt werden sollen, gegenüber 5,72 Milliarden USD im Zeitraum des vorigen Fiskaljahres.

Börse aktuell - Live Ticker

ATX und DAX freundlich -- Asiens Börsen schlussendlich in Rot
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt legen am Freitag zu. In Fernost weisen die Börsen zum Wochenschluss rote Vorzeichen aus.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

