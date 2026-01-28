ECARX Holdings Incorporation Registered Shs Aktie
Erste Schätzungen: ECARX stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
ECARX gibt voraussichtlich am 12.02.2026 die Zahlen für das am 31.12.2025 abgelaufene Quartal bekannt.
2 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,030 CNY aus. Im Vorjahresquartal war ein Verlust je Aktie von -0,020 USD erwirtschaftet worden.
Für das abgelaufene Quartal prognostizieren 3 Analysten im Schnitt einen Umsatz von 2,43 Milliarden CNY für ECARX, nachdem im Vorjahresquartal ein Umsatz von 270,0 Millionen USD erzielt wurde.
Beim Ausblick auf das jüngst abgelaufene Fiskaljahr gehen 4 Analysten im Schnitt von einem Verlust je Aktie von -0,664 CNY aus. Im entsprechenden Zeitraum des vorigen Fiskaljahres waren -0,380 USD je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 4 Analysten im Durchschnitt 6,55 Milliarden CNY, nachdem im entsprechend vorigen Fiskaljahr 772,7 Millionen USD in den Büchern gestanden hatten.
