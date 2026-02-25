Erste Schätzungen: Eco Wave Power Global (spons ADRs) stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Eco Wave Power Global (spons ADRs) veröffentlicht voraussichtlich am 12.03.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

Die Schätzung von 1 Analyst geht beim Ergebnis je Aktie von -0,170 USD aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 41,67 Prozent verringert. Damals waren -0,120 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

1 Analyst geht von einer Umsatzabschwächung um 100 Prozent auf 0,0 Millionen USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 0,2 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Die Prognose von 1 Analyst für das abgelaufene Fiskaljahr beläuft sich auf einen Verlust je Aktie von -0,660 USD, gegenüber -0,400 USD je Aktie im entsprechenden Zeitraum zuvor. Beim Jahresumsatz erwartet 1 Analyst 0,0 Millionen USD im Vergleich zu 0,2 Millionen USD im entsprechend vorherigen Fiskaljahr.

Redaktion finanzen.at