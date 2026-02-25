Eco Wave Power Global AB Aktie
WKN DE: A3CTRY / ISIN: US27900N1037
|
25.02.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Eco Wave Power Global (spons ADRs) stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
Eco Wave Power Global (spons ADRs) veröffentlicht voraussichtlich am 12.03.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel.
Die Schätzung von 1 Analyst geht beim Ergebnis je Aktie von -0,170 USD aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 41,67 Prozent verringert. Damals waren -0,120 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
1 Analyst geht von einer Umsatzabschwächung um 100 Prozent auf 0,0 Millionen USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 0,2 Millionen USD in den Büchern gestanden.
Die Prognose von 1 Analyst für das abgelaufene Fiskaljahr beläuft sich auf einen Verlust je Aktie von -0,660 USD, gegenüber -0,400 USD je Aktie im entsprechenden Zeitraum zuvor. Beim Jahresumsatz erwartet 1 Analyst 0,0 Millionen USD im Vergleich zu 0,2 Millionen USD im entsprechend vorherigen Fiskaljahr.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Eco Wave Power Global AB (spons. ADRs)
|
06:21
|Erste Schätzungen: Eco Wave Power Global (spons ADRs) stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor (finanzen.net)
|
10.11.25
|Ausblick: Eco Wave Power Global (spons ADRs) legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
|
02.11.25
|Ausblick: Eco Wave Power Global (spons ADRs) zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
19.10.25
|Erste Schätzungen: Eco Wave Power Global (spons ADRs) legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
Analysen zu Eco Wave Power Global AB (spons. ADRs)
Aktien in diesem Artikel
|Eco Wave Power Global AB (spons. ADRs)
|3,98
|0,00%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerWarten auf die NVIDIA-Bilanz: ATX mit Aufschlägen -- DAX nimmt 25.000-Punke-Hürde -- Asiens Börsen profitierten von KI-Hoffnungen
Der heimische Aktienmarkt zeigt sich im Mittwochshandel mit Gewinnen. Am deutschen Markt sind ebenfalls Aufschläge zu sehen. An den Börsen in Asien prägten zur Wochenmitte die Bullen das Bild.