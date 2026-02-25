Eco Wave Power Global AB Aktie

Eco Wave Power Global AB für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A3CTRY / ISIN: US27900N1037

25.02.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Eco Wave Power Global (spons ADRs) stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Eco Wave Power Global (spons ADRs) veröffentlicht voraussichtlich am 12.03.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

Die Schätzung von 1 Analyst geht beim Ergebnis je Aktie von -0,170 USD aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 41,67 Prozent verringert. Damals waren -0,120 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

1 Analyst geht von einer Umsatzabschwächung um 100 Prozent auf 0,0 Millionen USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 0,2 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Die Prognose von 1 Analyst für das abgelaufene Fiskaljahr beläuft sich auf einen Verlust je Aktie von -0,660 USD, gegenüber -0,400 USD je Aktie im entsprechenden Zeitraum zuvor. Beim Jahresumsatz erwartet 1 Analyst 0,0 Millionen USD im Vergleich zu 0,2 Millionen USD im entsprechend vorherigen Fiskaljahr.

Redaktion finanzen.at

Nachrichten zu Eco Wave Power Global AB (spons. ADRs)

Analysen zu Eco Wave Power Global AB (spons. ADRs)

Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Aktien in diesem Artikel

Eco Wave Power Global AB (spons. ADRs) 3,98 0,00% Eco Wave Power Global AB (spons. ADRs)

