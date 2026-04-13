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WKN: 854545 / ISIN: US2788651006

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13.04.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Ecolab informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

Ecolab präsentiert in der voraussichtlich am 28.04.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.03.2026 endete.

22 Analysten schätzen im Schnitt, dass Ecolab im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,70 USD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 1,41 USD je Aktie gewesen.

18 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 4,02 Milliarden USD – das wäre ein Zuwachs von 8,82 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 3,70 Milliarden USD umgesetzt worden waren.

Für das Fiskaljahr erwarten 25 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 8,45 USD im Vergleich zu 7,28 USD im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 22 Analysten durchschnittlich bei 17,51 Milliarden USD, gegenüber 16,08 Milliarden USD ein Jahr zuvor.

Redaktion finanzen.at

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