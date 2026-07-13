Erste Schätzungen: Ecolab präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Ecolab wird voraussichtlich am 28.07.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 30.06.2026 abgelaufen ist.

Im Schnitt gehen 22 Analysten von einem Gewinn von 2,08 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 1,84 USD je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite soll Ecolab 18 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 4,39 Milliarden USD verbucht haben. Das würde einer Umsatzsteigerung von 9,04 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Ecolab 4,03 Milliarden USD umsetzen können.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr gehen 25 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 8,24 USD aus, während im Vorjahreszeitraum 7,28 USD vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 23 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 17,79 Milliarden USD in den Büchern stehen werden, gegenüber 16,08 Milliarden USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at