Erste Schätzungen: Ecolab veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

Ecolab lässt sich voraussichtlich am 31.10.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Ecolab die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offenlegen.

19 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 1,52 USD aus. Im letzten Jahr hatte Ecolab einen Gewinn von 1,30 USD je Aktie eingefahren.

Den Umsatz betreffend erwarten 15 Analysten einen Zuwachs von 9,17 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 4,01 Milliarden USD gegenüber 3,67 Milliarden USD im Vorjahrszeitraum.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 22 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 5,12 USD aus. Im Vorjahr waren 4,49 USD je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 21 Analysten im Durchschnitt 15,41 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 14,19 Milliarden USD in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at