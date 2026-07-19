Erste Schätzungen: Ecopetrol informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

Ecopetrol stellt voraussichtlich am 03.08.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal vor.

4 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 2630,94 COP gegenüber 0,210 USD im Vorjahresquartal.

Basierend auf den Einschätzungen von 4 Analysten wird erwartet, dass der Umsatz im jüngsten Quartal 35.712,06 Milliarden COP erreicht hat, verglichen mit einem Umsatz von 7,07 Milliarden USD im Vorjahresquartal.

11 Analysten geben für das laufende Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 7444,57 COP je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das Vorjahr ein Gewinn. Damals waren 1,08 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 10 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr von insgesamt 122.319,89 Milliarden COP, gegenüber 28,92 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at