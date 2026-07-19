Erste Schätzungen: Ecopetrol SA stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Ecopetrol SA wird voraussichtlich am 03.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal offenlegen.

Im Schnitt gehen 3 Analysten von einem Gewinn von 119,73 COP je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 44,10 COP je Aktie erzielt worden.

3 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzsteigerung von 11,29 Prozent auf 33.042,97 Milliarden COP aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 29.689,82 Milliarden COP in den Büchern gestanden.

Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr geben 10 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 330,87 COP je Aktie, gegenüber 219,60 COP je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sahen 9 Analysten durchschnittlich bei 118.493,18 Milliarden COP. Im Vorjahr waren 117.177,00 Milliarden COP erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at