Erste Schätzungen: Ecos (India) Mobility Hospitality stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Ecos (India) Mobility Hospitality präsentiert in der voraussichtlich am 13.11.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.

Die Schätzung von 1 Analyst beläuft sich beim EPS auf 2,50 INR je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 2,43 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Den Umsatz betreffend erwartet 1 Analyst einen Zuwachs von 6,39 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegt die Erwartung bei 2,28 Milliarden INR gegenüber 2,14 Milliarden INR im Vorjahrszeitraum.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr geht 1 Analyst von einem Gewinn je Aktie von 10,00 INR aus. Im Vorjahr waren 9,60 INR je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwartet 1 Analyst 9,30 Milliarden INR, nachdem im Vorjahr 8,08 Milliarden INR in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion Finanzen.net