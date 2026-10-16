Ecovacs Robotics a Aktie
WKN DE: A2PS5E / ISIN: CNE1000031N8
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16.10.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Ecovacs Robotics A präsentiert Quartalsergebnisse
Ecovacs Robotics A lässt sich voraussichtlich am 31.10.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Ecovacs Robotics A die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offenlegen.
Die Schätzungen von 3 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 0,667 CNY je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 0,770 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.
In Sachen Umsatz gehen 2 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 4,49 Milliarden CNY aus – eine Steigerung von 6,91 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Ecovacs Robotics A einen Umsatz von 4,20 Milliarden CNY eingefahren.
Für das laufende Fiskaljahr erwarten 20 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 3,66 CNY, wohingegen im Vorjahr noch 3,10 CNY vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 19 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 22,17 Milliarden CNY erwirtschaftet werden sollen, während es ein Jahr zuvor noch 18,97 Milliarden CNY waren.
Redaktion finanzen.at
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