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Ecovacs Robotics a Aktie

Ecovacs Robotics a für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2PS5E / ISIN: CNE1000031N8

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10.04.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Ecovacs Robotics A stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Ecovacs Robotics A wird voraussichtlich am 25.04.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 31.12.2025 abgelaufen ist.

Die Prognosen von 3 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 0,747 CNY je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Ecovacs Robotics A noch ein Gewinn pro Aktie von 0,340 CNY in den Büchern gestanden.

Den Umsatz betreffend erwarten 2 Analysten eine Verringerung von 0,48 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 6,29 Milliarden CNY gegenüber 6,32 Milliarden CNY im Vorjahrszeitraum.

14 Analysten geben in Bezug auf das jüngst beendete Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 3,15 CNY je Aktie aus. Im entsprechenden Zeitraum des Fiskaljahres zuvor waren 1,42 CNY je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 13 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr im Schnitt von 19,32 Milliarden CNY, gegenüber 16,47 Milliarden CNY im vorherigen Zeitraum, aus.

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