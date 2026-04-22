Edap TMS Aktie

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WKN: 908548 / ISIN: US2683111072

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22.04.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Edap TMS gewährt Anlegern Blick in die Bücher

Edap TMS wird voraussichtlich am 07.05.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.

3 Analysten gehen im Schnitt von einem Verlust je Aktie von -0,177 EUR aus. Im Vorjahresquartal waren -0,200 USD je Aktie erwirtschaftet worden.

Für das abgelaufene Quartal prognostizieren 3 Analysten im Schnitt einen Umsatz von 14,3 Millionen EUR für Edap TMS, nachdem im Vorjahresquartal ein Umsatz von 14,3 Millionen USD erzielt wurde.

Die Erwartungen von 3 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Verlust von -0,641 EUR je Aktie. Ein Jahr zuvor waren -0,780 USD je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 3 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 64,3 Millionen EUR, gegenüber 70,8 Millionen USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at

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