Erste Schätzungen: Edap TMS präsentiert Quartalsergebnisse

Edap TMS äußert sich voraussichtlich am 25.03.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 abgelaufenen Quartals.

Die Prognosen von 3 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von -0,128 EUR je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Edap TMS noch ein Verlust pro Aktie von -0,050 USD in den Büchern gestanden.

Für das abgelaufene Quartal prognostizieren 3 Analysten im Schnitt einen Umsatz von 18,4 Millionen EUR für Edap TMS, nachdem im Vorjahresquartal ein Umsatz von 21,7 Millionen USD erzielt wurde.

3 Analysten geben in Bezug auf das jüngst beendete Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Verlust von -0,586 EUR je Aktie aus. Im entsprechenden Zeitraum des Fiskaljahres zuvor waren -0,550 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 3 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr im Schnitt von 60,9 Millionen EUR, gegenüber 69,4 Millionen USD im vorherigen Zeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at