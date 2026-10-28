Edgewell Personal Care Aktie

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WKN DE: A14UF4 / ISIN: US28035Q1022

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28.10.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Edgewell Personal Care gewährt Anlegern Blick in die Bücher

Edgewell Personal Care wird voraussichtlich am 12.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.

Die Schätzungen von 7 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 0,771 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte Edgewell Personal Care ein EPS von -0,660 USD je Aktie vermeldet.

Die Schätzungen von 5 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 479,9 Millionen USD – ein Minus von 10,67 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Edgewell Personal Care 537,2 Millionen USD erwirtschaften konnte.

Die Prognosen von 7 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 1,93 USD, gegenüber 0,530 USD je Aktie im entsprechenden Zeitraum zuvor. Beim Jahresumsatz erwarten 6 Analysten durchschnittlich 1,99 Milliarden USD im Vergleich zu 2,22 Milliarden USD im entsprechend vorherigen Fiskaljahr.

Redaktion finanzen.at

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