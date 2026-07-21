Erste Schätzungen: Edgewell Personal Care informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

Edgewell Personal Care äußert sich voraussichtlich am 05.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 7 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 0,634 USD je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Edgewell Personal Care 0,620 USD je Aktie erwirtschaftet.

Die Schätzungen von 5 Analysten gehen im Schnitt bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal von 575,9 Millionen USD aus – das entspräche einem Minus von 8,18 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 627,2 Millionen USD in den Büchern standen.

Die Schätzungen von 7 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 1,89 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 0,530 USD einfahren können. Beim Umsatz gehen 6 Analysten von durchschnittlich 2,00 Milliarden USD aus, nachdem im Vorjahr 2,22 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at