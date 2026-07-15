Erste Schätzungen: Edison International informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

Edison International wird voraussichtlich am 30.07.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 10 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 1,16 USD je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Edison International 0,890 USD je Aktie erwirtschaftet.

In Sachen Umsatz gehen 4 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 4,71 Milliarden USD aus – eine Steigerung von 3,78 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Edison International einen Umsatz von 4,54 Milliarden USD eingefahren.

Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr geben 15 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 6,12 USD je Aktie, gegenüber 11,55 USD je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sahen 11 Analysten durchschnittlich bei 19,03 Milliarden USD. Im Vorjahr waren 19,32 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at