Edison International Aktie
WKN: 887629 / ISIN: US2810201077
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13.04.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Edison International legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Edison International wird voraussichtlich am 28.04.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 31.03.2026 abgelaufen ist.
7 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 1,53 USD aus. Im letzten Jahr hatte Edison International einen Gewinn von 3,72 USD je Aktie eingefahren.
2 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzsteigerung von 6,75 Prozent auf 4,07 Milliarden USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 3,81 Milliarden USD in den Büchern gestanden.
Beim Ausblick auf das Fiskaljahr belaufen sich die Schätzungen von 14 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 6,12 USD, gegenüber 11,55 USD je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostizieren 10 Analysten im Durchschnitt 19,19 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 19,32 Milliarden USD generiert worden waren.
Redaktion finanzen.at
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