Edison International Aktie

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WKN: 887629 / ISIN: US2810201077

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14.10.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Edison International stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Edison International wird voraussichtlich am 29.10.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.

Im Durchschnitt erwarten 10 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 1,98 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 2,16 USD je Aktie vermeldet.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Edison International in dem im September abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 5,59 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 6 Analysten durchschnittlich bei 5,43 Milliarden USD im Vergleich zu 5,75 Milliarden USD im Vorjahresquartal.

Die Erwartungen von 15 Analysten für das laufende Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 6,13 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren 11,55 USD je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 12 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 19,08 Milliarden USD, gegenüber 19,32 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at

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