Erste Schätzungen: Edison International vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

Edison International stellt voraussichtlich am 18.02.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.

7 Analysten schätzen, dass Edison International für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,38 USD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,870 USD je Aktie erwirtschaftet.

Beim Umsatz gehen 3 Analysten von einem Zuwachs von 9,29 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal aus. Hier liegen die Prognosen bei durchschnittlich 4,35 Milliarden USD gegenüber 3,98 Milliarden USD im Vorjahrszeitraum.

Mit Blick auf das abgelaufene Fiskaljahr wird von 11 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 6,08 USD prognostiziert. Ein Fiskaljahr zuvor waren es 3,31 USD je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 9 Analysten im Schnitt, dass im jüngst beendeten Fiskaljahr insgesamt 18,65 Milliarden USD umgesetzt werden sollen, gegenüber 17,60 Milliarden USD im Zeitraum des vorigen Fiskaljahres.

Redaktion finanzen.at