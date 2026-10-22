Erste Schätzungen: EDP-Energias de Portugal legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

EDP-Energias de Portugal gibt voraussichtlich am 06.11.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Die Schätzungen von 2 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 0,754 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte EDP-Energias de Portugal 0,700 USD je Aktie eingenommen.

EDP-Energias de Portugal soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 4,56 Milliarden USD abgeschlossen haben – davon geht 1 Analyst aus. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 0,63 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 4,53 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr wird von 16 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 3,78 USD prognostiziert. Im Vorjahr waren es 3,16 USD je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 11 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 18,34 Milliarden USD umgesetzt werden sollen, gegenüber 18,09 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at