Erste Schätzungen: EDP-Energias de Portugal präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

EDP-Energias de Portugal lädt voraussichtlich am 07.05.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 31.03.2026 endete.

Die Prognosen von 2 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 0,973 USD je Aktie gegenüber 1,05 USD je Aktie im Vorjahresquartal.

Den Umsatz betreffend erwarten 2 Analysten einen Zuwachs von 39,71 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 6,18 Milliarden USD gegenüber 4,42 Milliarden USD im Vorjahrszeitraum.

Für das Fiskaljahr rechnen 17 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 3,49 USD, gegenüber 3,16 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 15 Analysten durchschnittlich auf 17,97 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 18,09 Milliarden USD generiert wurden.

Redaktion finanzen.at