Edwards Lifesciences Aktie
WKN: 936853 / ISIN: US28176E1082
|
26.01.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Edwards Lifesciences präsentiert Quartalsergebnisse
Edwards Lifesciences gibt voraussichtlich am 10.02.2026 die Zahlen für das am 31.12.2025 abgelaufene Quartal bekannt.
Die Schätzungen von 28 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 0,619 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 0,650 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
27 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 1,55 Milliarden USD – das wäre ein Zuwachs von 11,61 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 1,39 Milliarden USD umgesetzt worden waren.
Für das aktuell abgelaufene Fiskaljahr rechnen 31 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 2,60 USD im Vergleich zu 6,97 USD im entsprechenden fiskalischen Vorjahr. Den Umsatz sehen 30 Analysten durchschnittlich bei 6,04 Milliarden USD, gegenüber 5,44 Milliarden USD im entsprechend vorherigen Fiskaljahreszeitraum.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Edwards Lifesciences Corp.
Analysen zu Edwards Lifesciences Corp.
Aktien in diesem Artikel
|Edwards Lifesciences Corp.
|70,41
|-0,61%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerAsiens Börsen im Minus
An den Börsen in Fernost geht es am Montag nach unten.