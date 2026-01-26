Erste Schätzungen: Edwards Lifesciences präsentiert Quartalsergebnisse

Edwards Lifesciences gibt voraussichtlich am 10.02.2026 die Zahlen für das am 31.12.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

Die Schätzungen von 28 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 0,619 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 0,650 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

27 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 1,55 Milliarden USD – das wäre ein Zuwachs von 11,61 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 1,39 Milliarden USD umgesetzt worden waren.

Für das aktuell abgelaufene Fiskaljahr rechnen 31 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 2,60 USD im Vergleich zu 6,97 USD im entsprechenden fiskalischen Vorjahr. Den Umsatz sehen 30 Analysten durchschnittlich bei 6,04 Milliarden USD, gegenüber 5,44 Milliarden USD im entsprechend vorherigen Fiskaljahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at