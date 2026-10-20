Edwards Lifesciences Aktie

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WKN: 936853 / ISIN: US28176E1082

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20.10.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Edwards Lifesciences präsentiert Quartalsergebnisse

Edwards Lifesciences lässt sich voraussichtlich am 04.11.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Edwards Lifesciences die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offenlegen.

25 Analysten schätzen, dass Edwards Lifesciences für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,738 USD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,500 USD je Aktie erwirtschaftet.

25 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 1,68 Milliarden USD – das wäre ein Zuwachs von 7,90 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 1,55 Milliarden USD umgesetzt worden waren.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr gehen 27 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 3,00 USD aus, während im Vorjahreszeitraum 1,83 USD vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 26 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 6,77 Milliarden USD in den Büchern stehen werden, gegenüber 6,07 Milliarden USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at

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