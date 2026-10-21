Eezy Aktie
WKN DE: A2JPBH / ISIN: FI4000322326
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21.10.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Eezy präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
Eezy wird voraussichtlich am 05.11.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 30.09.2026 abgelaufen ist.
In Sachen EPS geht 1 Analyst von einem Gewinn von 0,010 EUR je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Eezy noch 0,000 EUR je Aktie eingenommen.
1 Analyst geht von einer Umsatzabschwächung um 1,04 Prozent auf 35,1 Millionen EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 35,5 Millionen EUR in den Büchern gestanden.
1 Analyst gibt in Bezug auf das laufende Fiskaljahr eine Schätzung von einem Verlust von -0,005 EUR je Aktie aus. Im Vorjahr waren -0,030 EUR je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz geht 1 Analyst für das aktuelle Fiskaljahr von 137,0 Millionen EUR, gegenüber 139,3 Millionen EUR im Vorjahreszeitraum, aus.
Redaktion finanzen.at
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