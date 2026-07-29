Erste Schätzungen: Eezy stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Eezy wird voraussichtlich am 13.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.

1 Analyst prognostiziert einen Verlust je Aktie von -0,002 EUR gegenüber -0,010 EUR im Vorjahresquartal.

Die Schätzung von 1 Analyst geht bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal von 35,9 Millionen EUR aus – das entspräche einem Minus von 0,77 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 36,2 Millionen EUR in den Büchern standen.

Die Erwartung von 1 Analyst für das laufende Fiskaljahr geht von einem Verlust von -0,004 EUR je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren -0,030 EUR je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnet 1 Analyst für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 135,3 Millionen EUR, gegenüber 139,3 Millionen EUR im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at