Eezy Aktie

Eezy für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2JPBH / ISIN: FI4000322326

27.01.2026 06:21:33

Erste Schätzungen: Eezy zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Eezy wird voraussichtlich am 11.02.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

Die Schätzungen von 2 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 0,010 EUR je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch -0,030 EUR je Aktie in den Büchern gestanden.

Die Schätzungen von 2 Analysten gehen im Schnitt bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal von 38,3 Millionen EUR aus – das entspräche einem Minus von 8,70 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 42,0 Millionen EUR in den Büchern standen.

In Bezug auf das abgelaufene Fiskaljahr haben 2 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Verlust von -0,059 EUR je Aktie. Ein Fiskaljahr zuvor waren hier -0,010 EUR je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 2 Analysten im Schnitt von insgesamt 143,7 Millionen EUR aus, im Gegensatz zu 174,1 Millionen EUR im entsprechend vorigen Fiskaljahr.

Redaktion finanzen.at

Nachrichten zu Eezy Oyj Registered Shs

Analysen zu Eezy Oyj Registered Shs

Aktien in diesem Artikel

Eezy Oyj Registered Shs

