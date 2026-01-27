Eezy Aktie
Erste Schätzungen: Eezy zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal
Eezy wird voraussichtlich am 11.02.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 ausgelaufenen Quartal vorlegen.
Die Schätzungen von 2 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 0,010 EUR je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch -0,030 EUR je Aktie in den Büchern gestanden.
Die Schätzungen von 2 Analysten gehen im Schnitt bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal von 38,3 Millionen EUR aus – das entspräche einem Minus von 8,70 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 42,0 Millionen EUR in den Büchern standen.
In Bezug auf das abgelaufene Fiskaljahr haben 2 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Verlust von -0,059 EUR je Aktie. Ein Fiskaljahr zuvor waren hier -0,010 EUR je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 2 Analysten im Schnitt von insgesamt 143,7 Millionen EUR aus, im Gegensatz zu 174,1 Millionen EUR im entsprechend vorigen Fiskaljahr.
