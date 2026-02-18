EG Acquisition Aktie

EG Acquisition für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A3EK2K / ISIN: US3439281078

18.02.2026 06:21:33

Erste Schätzungen: EG Acquisition informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

EG Acquisition wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende voraussichtlich am 05.03.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 31.12.2025 abgelaufen ist.

Die Prognose von 1 Analyst für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS beläuft sich auf 0,010 USD je Aktie gegenüber -0,220 USD je Aktie im Vorjahresquartal.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll EG Acquisition in dem im Dezember abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 9,14 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sieht 1 Analyst bei 99,7 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren noch 91,4 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Insgesamt erwartet 1 Analyst für das aktuell jüngst beendete Fiskaljahr einen Verlust von -0,780 USD je Aktie, gegenüber -1,070 USD je Aktie im Zeitraum des entsprechend vorangegangenen Fiskaljahres. Den Jahresumsatz setzt 1 Analyst auf 371,3 Millionen USD fest. Im entsprechenden Zeitraum zuvor waren noch 327,3 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at

