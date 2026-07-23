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23.07.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: eGuarantee gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

eGuarantee stellt voraussichtlich am 07.08.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Die Schätzungen von 2 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 19,40 JPY je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 18,09 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

4 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz eine Steigerung von 2,38 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 2,74 Milliarden JPY. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 2,81 Milliarden JPY aus.

Für das Fiskaljahr rechnen 4 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 85,91 JPY im Vergleich zu 77,89 JPY im Vorjahr. Den Umsatz sehen 4 Analysten durchschnittlich bei 11,99 Milliarden JPY, gegenüber 10,73 Milliarden JPY im vorigen Jahr.

Redaktion finanzen.at

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