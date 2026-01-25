eGuarantee Aktie

eGuarantee für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A0MLT0 / ISIN: JP3130300001

25.01.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: eGuarantee mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

eGuarantee wird voraussichtlich am 09.02.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

Die Schätzungen von 2 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 18,73 JPY je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte eGuarantee ein EPS von 18,37 JPY je Aktie vermeldet.

3 Analysten gehen beim Umsatz im Schnitt von 2,88 Milliarden JPY – das würde einem Zuwachs von 10,18 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 2,61 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr wird von 3 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 76,77 JPY prognostiziert. Im Vorjahr waren es 73,10 JPY je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 3 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 11,34 Milliarden JPY umgesetzt werden sollen, gegenüber 9,93 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at

Nachrichten zu eGuarantee Inc

Analysen zu eGuarantee Inc

Aktien in diesem Artikel

eGuarantee Inc

