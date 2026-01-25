Erste Schätzungen: eGuarantee mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

eGuarantee wird voraussichtlich am 09.02.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

Die Schätzungen von 2 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 18,73 JPY je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte eGuarantee ein EPS von 18,37 JPY je Aktie vermeldet.

3 Analysten gehen beim Umsatz im Schnitt von 2,88 Milliarden JPY – das würde einem Zuwachs von 10,18 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 2,61 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr wird von 3 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 76,77 JPY prognostiziert. Im Vorjahr waren es 73,10 JPY je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 3 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 11,34 Milliarden JPY umgesetzt werden sollen, gegenüber 9,93 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at