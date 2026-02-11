Erste Schätzungen: EHealth präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

EHealth wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende voraussichtlich am 25.02.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 31.12.2025 abgelaufen ist.

Die Prognosen von 5 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 2,56 USD je Aktie gegenüber 2,51 USD je Aktie im Vorjahresquartal.

Den Umsatz betreffend erwarten 5 Analysten einen Zuwachs von 0,97 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 318,3 Millionen USD gegenüber 315,2 Millionen USD im Vorjahrszeitraum.

Mit Blick auf das abgelaufene Fiskaljahr gehen 4 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 1,22 USD aus, während im Fiskalvorjahr -1,190 USD vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 5 Analysten im Schnitt davon aus, dass im jüngst beendeten Fiskaljahr insgesamt 546,0 Millionen USD in den Büchern stehen werden, gegenüber vorherig generierten 532,4 Millionen USD.

Redaktion finanzen.at