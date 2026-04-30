Eisai Aktie

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WKN: 855526 / ISIN: JP3160400002

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30.04.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Eisai gewährt Anlegern Blick in die Bücher

Eisai wird sich voraussichtlich am 15.05.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 beendeten Quartals äußern.

3 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 12,42 JPY aus. Im letzten Jahr hatte Eisai einen Gewinn von 3,62 JPY je Aktie eingefahren.

Die Schätzungen von 5 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 194,61 Milliarden JPY – ein Plus von 3,39 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Eisai 188,24 Milliarden JPY erwirtschaften konnte.

Der Ausblick von 12 Analysten auf das beendete Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 160,38 JPY. Im entsprechend vorherigen Fiskaljahr hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 163,76 JPY vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 12 Analysten auf durchschnittlich 819,33 Milliarden JPY, nachdem im Fiskaljahr zuvor 789,40 Milliarden JPY in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at

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