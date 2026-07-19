Erste Schätzungen: Eisai legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Eisai wird voraussichtlich am 03.08.2026 die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal präsentieren.

5 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 55,42 JPY je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 51,35 JPY je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite prognostizieren 7 Analysten ein Plus von 6,10 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 215,01 Milliarden JPY. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 202,65 Milliarden JPY umgesetzt.

Die Erwartungen von 14 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 197,25 JPY je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 136,78 JPY je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 14 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 893,68 Milliarden JPY, gegenüber 825,38 Milliarden JPY im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at