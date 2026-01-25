Erste Schätzungen: Eisai verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Eisai stellt voraussichtlich am 09.02.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal vor.

Die Prognosen von 2 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 63,63 JPY je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Eisai noch ein Gewinn pro Aktie von 84,01 JPY in den Büchern gestanden.

Im abgelaufenen Quartal soll Eisai nach den Prognosen von 4 Analysten im Schnitt 212,53 Milliarden JPY umgesetzt haben. Das entspricht einem Abschlag von 1,67 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 216,14 Milliarden JPY umgesetzt worden.

Insgesamt erwarten 12 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 159,77 JPY je Aktie, gegenüber 163,76 JPY je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 12 Analysten durchschnittlich auf 805,47 Milliarden JPY fest. Im Vorjahr waren noch 789,40 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at