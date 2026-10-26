Eisai Aktie
WKN: 855526 / ISIN: JP3160400002
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26.10.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Eisai zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
Eisai wird voraussichtlich am 10.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.
Die Prognosen von 5 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 58,15 JPY je Aktie gegenüber 36,02 JPY je Aktie im Vorjahresquartal.
Eisai soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 220,75 Milliarden JPY abgeschlossen haben – davon gehen 8 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 11,85 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 197,36 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren.
Die Erwartungen von 13 Analysten für das laufende Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 200,37 JPY je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren 136,78 JPY je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 14 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 911,99 Milliarden JPY, gegenüber 825,38 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum.
Redaktion finanzen.at
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